'Kapalıçarşı 1461'in ödül töreninde altın ve pırlantalar havada uçtu

Muhteşem gecede 70 adet altın küpe, pırlanta dolu 2 karatlık pırlanta sahneden seyircilere fırlatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 10.'su düzenlenen 1461 Kapalıçarşı Dergisi'nin ödül töreninde, 36 farklı kurum ve kişi ödül aldı. Gecede ödül alamayanlar ödül alanlardan daha şanslı idi.

Tam anlamı ile 'Zenginler Kulübü' diye tabir edilen gece de, birbirinden güçlü altın ve pırlanta firmaları adeta birbiri ile yarıştı.

Ödül alamayan davetlilere Hamdi Atak tarafından 70 adet altın küpe hediye edilirken, yine ödül alan bir firma, cebinden göstermek için çıkardığı pırlanta dolu, 2 karatlık poşeti bakmak için alan Gökhan Yalçın tarafından seyircilere fırlatılarak hediye edildi.

Gecenin yine özel olarak Latelier Blanc tarafından hazırlanan 200 bin Euro değerindeki özel gelinlik ve altın takı defileleri de ilgi çeken yönlerinden bir diğeri idi.

Bu yıl, gece de ödül alan onur ödüllerinde yer alan isimler ise oldukça ilginçti. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevini yapan Cihat Yaycı, Genel Kurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Zeynel Abidin Erdem, Yaşar Sönmez, Yücel Bekdemir ve gecenin altın küpelerini hediye eden Hamdi Atak ve oldukça popüler isimler arasında idi.

Gecenin onur plaketlerini ise yine bir o kadar popüler isimlerden, Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın, İstinaf Mahkemeleri Cumhuriyet Savcısı Hikmet Gülay, Basın İlan Kurumundan İbrahim Delibaş, Cevahir Holdingden Ender Cevahir, Showmax Genel müdürü Mehmet Alp Elmalı, Radyobir kurucusu Hakan Dikmen gibi isimler verdi.

Hollandalı prodüktör ile beraber geceye gelen Yaşar Sönmez ise 30 milyon tl lik Rolls Royce Jipi ile geldi.

600 davetlinin katıldığı gecenin hazırlıkları 60 gün sürdü ve hiç bir lüksten kaçınılmadı.

1461 Kapalıçarşı Dergisi sahibi Gökhan Yalçın, “uluslararası bir dergi bu konuda ilginç bir rekorunda sahibi olduk gururluyuz ve mutluyuz” dedi.