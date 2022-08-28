Kapadokya'dan sonra şimdi Ordu'da! Balonla yayla turu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ilin marka değerini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak adına başlattığı turizm hamleleri her gün artarak devam ediyor. Kapadokya’da kullanılan ve neredeyse bölgenin simgelerinden birisi haline dönüşen sıcak hava balonları şimdi de Ordu’nun mendereslerinin üzerinde uçuyor.ORDU (İGFA) - Geçtiğimiz yıl yayla turizminde ilk olan, Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmini Ordu’ya da taşıyan Başkan Güler, büyük yankı uyandıran çalışmayı bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamda Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda bulunan menderesler üzerinde deneme uçuşu gerçekleştirildi. Sıcak hava balonu mendereslerin üzerinde tur atarak görsel şölen yaşattı.

HEM EKONOMİYE HEM DE TURİZME CANLILIK KATACAK

Çalışmanın bölge turizmine önemli katkılar sunacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Aybastı Perşembe Yaylası’nın sıcak hava balon turizmine son derece elverişli olduğunu söyledi.

Başkan Danışmanı Suyabatmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önceden Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla başlattığımız turizm hamlesinde en önemli adımlardan bir tanesi sıcak hava balonuydu. Aybastı Perşembe Yaylamız bu turizm dalına son derece elverişli. Doğasıyla, havasıyla güven içerisinde uçuşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık turist de uçurabilme noktasında son adımımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu adımın hem Ordu’nun ekonomisini canlandırmasında hem de gelecek olan turist sayısını artırmak adına en önemli rollerden birini oynayacağını düşünüyoruz”