Kapadokya 2 bin 200 sporcuya ev sahipliği yaptı

Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışı 73 ülkeden 2 binin üzerinde sporcuya dokuzuncu kez ev sahipliği yaptı.NEVŞEHİR (İGFA) - Kapadokya'nın eşsiz çoğrafyasını renklendiren Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de sporcu ve yarış anlarına ilişkin fotoğraflar yayımlandı.

75 ülkeden 2 bin 200 sporcunun katıldığı etkinlikte, Peribacaları, bu kez koşucuların heyecanlı mücadelesine tanıklık etti.

Binlerce yıldır efsanelere konu olan Kapadokya’da koşucular zorlu coğrafyaya karşı da mücadele etti.

Salomon Cappadoica Ultra- Trail 2022’de koşucular hem birbirleriyle hem de kendileriyle yarıştı.

Salomon Cappadoica Ultra- Trail 2022’de tüm minik koşucular Salcano Kapadokya Çoçuk koşusunu birincilik ile bitirdi.

24 saat süren 119 kilomtrelik mücadale Salomon Cappadoica Ultra-Trail 2022 koşucuları fazlasıyla terletti.

Günün ilk ışıklarıyla havalanan balonlar bu yıl da koşucuların mücadelesine eşlik ederek renkli manzaralar sundu.