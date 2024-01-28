Kanser tedavisi gören çocuklar için yarıştılar

Kanser tedavisi gören çocuklar için yarışan QNB Sigorta çalışanları, TV 360’ta yayınlanan ve 63 ülkede izlenme rekorları kıran 'Aileler Yarışıyor' programında büyük ödülün kazananı oldu.İSTANBUL (İGFA) - QNB Sigorta Çalışanları, "Aileler Yarışıyor' programına katıldı. Yarışmada, günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan gönüllü şirket çalışanları, kazandıkları büyük ödülü Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) bağışladı.

Hayat ve Sağlık olarak iki ekibe ayrılan ve birbirlerine karşı ancak tek bir ortak hedefle yarışarak büyük ödülü ve bireysel ödülleri kazanan çalışanlar, tüm ödüllerini KAÇUV’a bağışladığını açıkladı.