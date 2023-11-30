Son Dakika

Kandıralı üretici kadınlardan Başkan Büyükakın’a ziyaret

YAŞAM 30.11.2023, 10:39
Kandıralı üretici kadınlardan Başkan Büyükakın’a ziyaret

Kandıra Teksen Kooperatifi Üreten Kadınlar Birliği üyeleri, Başkan Büyükakın’ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) -  Kandıra’da faaliyet gösteren Teksen Kooperatifi Üreten Kadınlar Birliği üyeleri, tarımsal destekler ve mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, birliğin kurucu başkanı Gönül Çapraz, üyeler Hatice Açıkgöz, Melek Öztürk, Filiz Atalay, Münevver Taş, Emine Korkmaz, Filiz Atalay, Nurhayat Şen, Canan Arı, Nurşen Arı, Işık Aygün, Filiz Türk, Gülsevim Şahin, Günnur Yaşa, Nursel Fidan, Habibe Fidan ve Ceylan Koşar hazır bulundu.

Birliğin kurucu başkanı Gönül Çapraz, üreten kadınlar birliğini, Teksen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde kadınlarla bir araya gelerek kurduklarını belirterek, toprağa kadın eli değdiğinde bereketin daha da arttığına inandıklarını söyledi. Başkan Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Çapraz, şöyle konuştu: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle Teksen Mahallemiz güzelleşti. Çiftçilere verilen tarımsal desteklerle üretim her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesinin, özellikle kadın üreticilere yönelik çok sayıda projesinden etkilendik ve bundan dolayı birlik kurmaya karar verdik. Tahir Büyükakın Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kadınlar olarak üretime katkı sunmak için birliğin tarımsal faaliyetleri konusunda destek istiyoruz.”

ÜRETENE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Kocaeli’nin üretici kadınlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, sürdürülebilir tarım için üreticilere her türlü desteği sağladıklarını söyledi. Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla geçen sene başlattıkları kadın ve genç çiftçilere öncelik verdikleri “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdiklerini, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) ve “Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası” projesi başta olmak üzere mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, modern sera, arıcılık gibi çok sayıda desteklerle çiftçileri katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3