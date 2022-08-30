Kandıralı ekolü Kocaeli Konservatuvarı'nda yaşayacak

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli klarnet virtüözlerinden Mustafa Kandıralı ekolü Büyükşehir Konservatuvarı’nda gelecek nesillere aktarılacakKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin geleneksel klarnet alanında yetiştirdiği en önemli virtüözlerinden Kandıra doğumlu merhum Mustafa Kandıralı’nın adı ve ekolü Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda yaşayacak.

Mustafa Kandıralı’nın aynı zamanda yeğeni olan ve klarnet camiasında Kandıralı ekolünü devam ettiren Türkan Kandıralı, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın eğitim kadrosunda yer alacak.

Büyük usta, Konservatuvarda sol klarnet derslerine girecek. Türkan Kandıralı’nın Büyükşehir Konservatuvarda ders verecek olması öğrenciler için önemli bir şans olurken, merhum Mustafa Kandıralı’nın tarzını da gelecek nesillere taşıyacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ailesi’ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkan Kandıralı, “Hayatımda aldığım en övünülecek tekliflerden biri oldu. Klarnetin dünyada duyulmamış ses tonlarını amcam merhum Mustafa Kandıralı ve ben biliyorum. Tüm bu bilgi birikimini ve Kandıralı ekolünü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda genç nesillere, öğrencilerime aktarmaya çalışacağım. Bana bu fırsatı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Türkan Kandıralı, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’ndaki derslerine Eylül ayı itibariyle başlayacak.

Üstat Kandıralı haftada bir gün geleceğin klarnet virtüözlerini yetiştirecek. Türkan Kandıralı’nın Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda ders verecek olması, sanat çevrelerinin yanı sıra konservatuvar öğrencileri ve velileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.