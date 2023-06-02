Kandıra Teksen’in suyu ile ünlü çeşmesi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Kandıra Teksen Mahallesi’nde zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen çeşme yenilenerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, suyunun lezzetli ve şifalı olması dolayısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kandıra Teksen Mahallesi’nde zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen çeşme yenilenerek, güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir, il genelinde yapımını tamamladığı çok sayıda çeşmeyi vatandaşların hizmetine sunuyor. Zamanla yıpranan çeşmelerin onarımını da gerçekleştirerek, güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Kandıra Teksen Mahallesi’nde zamanla yıpranan çeşme, araçların geçişi sırasında da hasar görerek, kullanılamaz hale geldi. Mahalle muhtarı Kadir Yılmaz, durumu “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi’ne ileterek, çeşmenin yenilenmesini talep etti.

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekiplerince keşfi yapılan çeşmenin kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. A Takımı ekiplerince yenilenen çeşme, şık bir görünüme kavuşturuldu. Travertan taşla kaplanan ve kurnası değiştirilen çeşme, ön kısmının seramik karo ile kaplanması ve boya işinin tamamlanmasıyla görenlerin beğenisini kazandı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

İçimi hafif ve tadının lezzetli olması dolayısıyla halk arasında şifalı su olarak bilinen, çevre mahallelerden de vatandaşların geçerken uğrak yeri olan çeşmenin hizmete sunulmasından dolayı muhtar Kadir Yılmaz ve mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.