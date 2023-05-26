Kandıra Kefken'e yeni yağmur suyu hattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra İlçesi Kefken Mithatpaşa Mahallesi’nde yağışlar nedeniyle oluşan yüzey sularını toplamak ve su birikintilerinin önüne geçmek için yeni yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile atık suların toplanıp çevreye ve insana zarar vermemesi için arıtarak deşarjını sağlıyor.

Ayrıca küresel ısınmanın etkisiyle birlikte düzensiz ve ani sağanak yağışlar sonucu oluşan yüzey sularının toplanması için yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. 2004 yılından itibaren Kocaeli genelinde birçok altyapı çalışması gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde 905 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı, 14 adet yağmur suyu terfi merkezi işletiyor. Ayrıca bugüne kadar toplamda 106 kilometre dere ıslahı gerçekleştiren kurum yapılan çalışmalar ile su birikintilerinin önüne geçti.

“Mutlu Şehir Kocaeli” ve “ Altyapıda Sıfır Problem” ilkesi ile insan ve çevre odaklı yatırımlarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, ilimizin tarım ve turizm merkezi olan Kandıra ilçesi Kefken Mithatpaşa Mahallesi’nde yeni yağmur suyu hatları inşa çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda; 800 mm, 600 mm ve 400 mm çapında beton borular kullanılarak toplamda 575 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı imalatı yapılıyor. Çalışmalar D-605 Karayolu Caddesi, Zambak Sokak, Mesut Sokak ve Yüksel Sokak’ta devam ediyor.