Kandil coşkusu camileri doldurdu

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilinde, Bursalılar camilerine akın etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İnegöl’de Sani Konukoğlu Cami’nde bir araya geldiği vatandaşlara helva ikram etti.BURSA (İGFA) - Ramazanın ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, tüm yurtta ve İslam âleminde olduğu gibi Bursa’da da birlik, beraberlik, coşku ve heyecan içinde kutlandı. Bursalılar mübarek akşamda camilere akın ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Doğruyol, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile birlikte İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi’ndeki Sani Konukoğlu Cami’nde vatandaşlarla buluştu. Tüm Bursalıların kandilini tebrik eden Başkan Aktaş, cami çıkışı vatandaşlara helva ikram etti.

Mübarek Ramazan ayına hızla yaklaşıldığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Allah’tan Ramazan ayına, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na sağlık ve sıhhatle ulaşmayı diledi. Allah’ın herkese beratını sağ elinden alanlardan eylemesini dileyen Başkan Aktaş, tüm İslam âleminin ve Müslümanların Berat Kandilini tebrik etti.

Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra dükkânları gezerek esnaf ve vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet etti.