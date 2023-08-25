Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Kocaeli'de buluştu

Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği istişare toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği istişare toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antikkapı Restoranda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Ziraat Odaları Başkanları ve üreticiler katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan birlik başkanı Sönmez, Kocaeli'nin Türkiye’nin beyaz et yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Sönmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin üreticilere her zaman destek olduğunu ifade etti.

“433 MİLYONLUK DESTEK”

Dair başkanı Yamak, "Kocaeli'nde 2019-2023 yılları arasında 54 projeyle 433 milyon TL’lik bir tarım ve hayvancılığa desteğimiz oldu. Bu rakam her geçen gün büyümeye ve katlanmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız" dedi. Merkez birliği başkanı Koç ise üreticilerden destek istedi.