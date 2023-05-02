Kanarya yetiştiriciliği seminerine yoğun ilgi

İzmir Serinofil Derneği’nce kanarya yetiştiriciliği semineri düzenlendi. Beslenmesi, ırkların özellikleri, ırk kanaryalar, muhabbet, doğa kuşları hakkında ve yetiştirme teknikleriyle yarışmalara hazırlanması konusunda gerçekleştirilen seminer ilgi gördü. Kanarya yetiştiricilerinden büyük bir katılım sağlandı.İZMİR (İGFA) - Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Halkla İlişkiler ve Basın Sekreteri Erden Aksoy, eğitimi düzenleyen İzmir Serinofil Dernek Başkanı İzzet Divdiv ve yönetim kurulu üyelerine, teşekkür ederek, “Verimli ve faydalı bir eğitim semineri düzenlendiği için katkı koyan ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kanarya yetiştiriciliğinin çok zor ve masraflı bir hobi olduğunu dile getiren Erden Aksoy, hem zamanın hem de paranın önemli olduğunu söyledi. Yapılan masrafın karşılığının; ulusal ve uluslararası yarışmalardaki başarı dereceleriyle geri alındığını vurgulayan Aksoy, “İzmir’de kanarya yetiştiriciliğiyle uğraşan, bu işe gerçekten gönül ve emek veren çok sayıda iş insanı ve beyaz yakalı arkadaşımız var. Biz dernekler ve federasyon olarak üyelerimize destek olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Seminerde; Hakan Karadenizli doğa, Serkan Utaş’ın ise muhabbet kuşları hakkında bilgi verdiğini hatırlatan Erden Aksoy, “İki eğitimci arkadaşımız da İstanbul’dan geldi. Barış Öktem ırk kanaryaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İzmir Yorkshire Kulüp Başkanı Süleyman Çağlar da renk kanaryaların beslenmesi, üremesi, hastalıkları hakkındaki konuları anlattı. Eğitimciler, ayrıca yarışmalara nasıl hazırlanır, damızlık nasıl olmalı gibi konular hakkında üyelerimizle karşılıklı soru cevap şeklinde bilgi sahibi yaptı. Çok güzel ve başarılı bir eğitim semineri gerçekleştirildi. Eğitim veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz bundan böyle de devam edecek” şeklinde konuştu.