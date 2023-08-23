Kanal Kütahya'da bungolovlara başlandı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan Kanal Kütahya’daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da vatandaşların vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan Kanal Kütahya’daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Piknik alanları, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri gibi farklı sosyal donatı alanlarının yer alacağı proje alanında bungalov evler ve tesis binası için temeller atıldı.

İstinat duvarlarının da tamamlanma aşamasına geldiği Kanal Kütahya’da, sosyal yaşam için birçok özellik vatandaşların hizmetine sunulacak.