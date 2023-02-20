Kan stoğuna Gölcük'ten destek

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde; deprem sonrası azalan kan stoklarına takviye yapılmasına yönelik kan bağışı kampanyası hizmet binasında başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından azalan kan stoklarının takviye edilmesi hedefiyle Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Sabah saatlerinde Gölcük Belediyesi hizmet binasında açılan bağış alanına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, form doldurarak kan bağışında bulunmaya başladılar.

10.00-18.00 saatleri arasında belediye binasında devam edecek olan kan bağışı kampanyasının, Kocaeli genelinde ise belirlenen günlerde devam edeceği öğrenildi.