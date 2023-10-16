Kamu Görevlileri'nden 'Yılın Belediye Başkanı' seçildi

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin düzenlemiş olduğu Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı Ödülü'ne Trakya'nın Tek Kadın Belediye Başkanı, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan layık görüldü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ödül törenine Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı temsilen Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy katılım gösterdi.

Ulusoy konuşmasında, Rumeli’de kurulan ilk Türk Şehri olan Uzunköprü’den sevgi ve selamlarını getirdiğini ifade ederek, "Trakya’nın tek kadın belediye başkanı, aynı zamanda Uzunköprü Belediye Başkanımız Sayın Özlem Becan’a layık gördüğünüz Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülünü tüm Uzunköprülüler adına almaktan gurur duyuyorum. Bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için Başkanımız Sayın Özlem Becan ve tüm Uzunköprü halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte, Türkiye’miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Becan ödül töreninin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında ise; "Bu ödülü benimle birlikte yol yürüyen, gece gündüz çalışarak emekleriyle Uzunköprü'müze hizmet eden fedakar yol arkadaşlarıma, kıymetli Uzunköprü Belediyesi personeline adıyorum" dedi.