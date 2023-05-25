Kamu Çerçeve Protokolü’nün ilk sözleşmesi İKÇÜ’den

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile HAK İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro –İş Sendikası arasında düzenlenen törenle 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirlendiği toplu iş sözleşmesi imzalandı.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı imza töreni ile açıklanan 2023-2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba arasında İKÇÜ’lü işçilerin maaşlarını belirleyen sözleşme İKÇÜ’de imzalandı. Atılan imzalar ile İKÇÜ’de çalışan kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belli oldu.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ilk üniversite olan İKÇÜ ile Öz Büro İş Sendikası arasında varılan anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Köse, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman altını çizdiği ve uygulamaları ile örnek biçimde ortaya koyduğu gibi çalışanlarımızın refahı için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yönetim olarak ilk geldiğimiz günden itibaren, yetkimiz ve imkânlarımız dâhilinde, çalışanlarımızın mutluluğu için çaba gösteriyoruz. Her işte olduğu gibi ödemelerde de uzlaşı kültürü ile hareket ettik. Toplu İş Sözleşmesini de bu uzlaşı anlayışı ile belirlemeye çalıştık. Sendika ile üniversite yönetimimizin karşılıklı iyi niyetli çabalarla oturduğu görüşmeler neticesinde çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruma paydasında buluştuk. Çalışanlarımızın yüzünü güldüren, örnek teşkil edecek bu sözleşmeyi bu noktaya taşıyan tüm çalışma arkadaşlarıma, sendika yetkililerine emekleri için teşekkür ediyorum. Bu sevindirici anlaşma üniversitemiz, işçilerimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.