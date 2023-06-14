'Kalplerden Beyne' resim sergisi ilgi gördü

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi işbirliğinde ‘Kalplerden Beyne’ resim sergisi açıldı. Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için açılan sergiye Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi de katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi işbirliğinde ‘Kalplerden Beyne’ isimli resim sergisi açıldı.

Kültür Merkezi’nde 50’ye yakın eserin yer aldığı resim sergisinin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Alzheimer Derneği Manisa Şube Başkanı Hatice Mavioğlu, Resim Öğretmeni Hülya Ersezgin ve konuklar katıldı.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Resim Öğretmeni Hülya Ersezgin, konuklara resimler hakkında bilgiler verdi. Eserlerin incelenmesinin ardından serginin hazırlanmasında emeği geçenlere katılım belgesi takdim edildi. ‘Kalplerden Beyne’ resim sergisi 14-15-16 Haziran tarihleri arasında Manisalıları ağırlayacak.