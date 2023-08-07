Kalp krizi geçiren polis memuruna Tekirdağ'da son görev
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde senelik izindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Haydar Kemeç için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önünden tören düzenlendi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde senelik izindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Haydar Kemeç için düzenlenen törene katıldı.
Vali Yıldırım merhuma Allah’tan rahmet dileyerek ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
Saygı duruşunda bulunulması ve okunan duaların ardından Polis Memuru Haydar Kemeç'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Uğur Özcan, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, Merhum Haydar Kemeç’in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
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