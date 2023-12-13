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Kalitesiz kömüre geçit yok!

YAŞAM 13.12.2023, 07:49
Kalitesiz kömüre geçit yok!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte kente gelen kömür kamyonlarını denetlemeyi sıklaştırdı. 1 Ocak’tan bu yana kente giriş yapan 400 kamyonda yaklaşık 12 bin ton kömür analize tabi tutuldu. Kalite yönetmeliğine aykırı bulunan yaklaşık 535 ton kömür il dışına çıkarıldı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Antalya’da kullanılan yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığını belirlemek için denetimler gerçekleştiriyor. Kış aylarının gelmesiyle kömür kamyonları, kömür satış yerleri, konutlar, seralar ve katı yakıt satıcılarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ayrıca ekipler, kent içinde seyir halinde olan kamyon ve TIR’larda da denetimler yapıyor. Hava Kalitesi Uygunluk Belgesi olmayan kömürler il dışına çıkarılıyor.

12 BİN TON KÖMÜR DENETLENDİ

Kent girişinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı’nda kömür kamyonlarından alınan numuneler titizlikle analiz ediliyor. Yönetmeliğe aykırı olan kömürler il dışına çıkarılıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağılığı ekipleri, 1 Ocaktan bu yana yaklaşık 400 kamyonda 12 bin ton kömürü analiz etti. Kalite yönetmeliğine aykırı bulunan 535 ton kömür il dışına çıkarıldı.

SATIŞ YERLERİ VE SERALARA SIKI DENETİM

Hava kalitesinin korunması ve kirliliği önlemek amacıyla Çevre Sağılığı Şube Müdürlüğü ekipleri sera, katı yakıt satıcıları ve kaloriferli yapılarda sık sık denetim gerçekleştiriyor. Gezici ekipler de 157 katı yakıt satış noktası, 113 sera ve 23 kaloriferli yapıda denetim gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN KÖMÜR SATIŞINA UYARI 

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Maden Mühendisi Osman Atmaca, vatandaşların kaliteli hava solumaları için Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi olmayan kömürlerin alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Atmaca, “Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden satışları hızla çoğalan korsan kömür satışlarına karşı

vatandaşları uyarıyoruz. Çevre illerden kalorifik değeri düşük yerli kömürler kente geliyor.  Vatandaşlarımızdan sağlık açısından mutlaka Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi olan kömürleri kullanmalarını özellikle istiyoruz” dedi.

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