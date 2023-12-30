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Kaliteli lezzetler için rota BURFAŞ Kafe

YAŞAM 30.12.2023, 17:08
Kaliteli lezzetler için rota BURFAŞ Kafe

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’na ‘hızlı kahve konseptiyle’ kazandırılan BURFAŞ Kafe, ‘güne kahvesiz başlayamayan, gün içinde kahvesiz yapamayan kahve tutkunları’ndan tam not aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni açılan mekanı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.BURSA (İGFA) - Kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasından taviz vermeyen BURFAŞ'ın ilk ‘Hızlı Kahve Konsepti’ mekanı, Tarihi Çarşıbaşı Meydanı'nda misafirlerini ağırlamaya başladı. Filistin'de savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail'e destek veren bu sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere tepki gösterip, boykot kararı alan vatandaşların talepleri üzerine hayata geçen proje ile Bursalılar, aynı hizmeti daha kaliteli ve ekonomik olarak BURFAŞ'tan almaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni açılan mekanı ziyaret ederek hem lezzetli ürünleri denedi hem de vatandaşlarla sohbet ederek mekan hakkındaki görüşlerini aldı. Hızlı kahve konseptli mekanların sayılarının giderek artacağını ve 4 farklı noktada yeni şubelerin açılacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ‘kahve tiryakiliği’ diye bir kavramın olduğunu ifade etti.

Kimilerinin sabahları güne kahvesiz başlayamadığını, kimilerinin de koyu sohbetlerini kahve eşliğinde yaptığını dile getiren Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine hızlı kahve konseptini devreye aldık. BURFAŞ, kaliteli, hijyenik ve günün şartlarına uygun fiyat politikasıyla Bursa’nın bir çok köşesinde hizmet veriyor. Osmanlı’nın kuruluşunun izlerini, seslerini ve renklerini bünyesinde barındıran bu tarihi mekanda da bu konseptin ilkini uygulamış olduk. İnanıyorum ki Türkiye’deki birçok kuruluşa örnek olacaktır. Kaliteli, nezih ve ekonomik olan BURFAŞ tesislerimizde geçen yıl Bursa’nın nüfusu kadar yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı ağırladık. BURFAŞ’ın, her zaman tercih edilen bir marka olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün standartlarımızı yükseltmenin derdiyle hareket ediyoruz” dedi.

Filistin’de yaklaşık 3 aydır soykırım yaşandığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Gazze’de insanların katledildiğini hatırlattı. Bundan dolayı da Türk halkının İsrail’e öfkeli olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımız bu sürece destek veren firma ve markaları boykot ediyor. Boykot, vatandaşın en demokratik hakkıdır. Boykot kararı alan vatandaşlarımızın da tepkilerini göz önüne aldık. 3,5 milyon ve genç nüfusu da göz önüne aldık. Marka diye geçinen firmalardaki ürün çeşitliliğinin tamamını burada da bulmak mümkün. Nasip olursa kısa zaman içerisinde 4 farklı noktada da yeni konseptimizi hemşerilerimizle buluşturacağız. İnsanların yüzünü güldürebiliyorsak, onların güne kahveyle başlamasına ve güzel sohbetlerine eşlik edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Yeni konseptimiz hayırlı uğurlu olsun. BURFAŞ’ın yeni mekanına tüm kahve tutkunlarını davet ediyorum” diye konuştu.

Kahveden atıştırmalıklara kadar tüm ürünlerin hem kaliteli hem de ekonomik olduğunu belirten vatandaşlar, mekan için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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