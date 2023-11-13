Yerel Yönetim Uzmanı Mehmet Ali Kalafat “Belediyeler bütçelerini verimli kullanmıyor”dedi.İZMİR (İGFA) - Sendika yöneticiliği yaptığı dönemlerde sürekli olarak yerel yönetimlerin ve çalışanlarının da sorunlarını yakından gözleme fırsatı bulduğunu dile getiren Yerel Yönetim Uzmanı Mehmet Ali Kalafat, İzmir'de yerel yönetimlerin problemli olduğunu söyledi.

İzmir Türk TV'de yayınlanan "Her şeyi konuşalım" programında Yunus Karakaya'nın konuğu olan Kalafat, ilçe belediyelerinin bütçelerini gerçekçi bulmadığını söyledi.

Kalafat, "Belediyeler kadrolaşmada normlar üzerinden hareket etmelidir. Bugün kadrolar çok şişmiş durumda. Mal ve hizmet alım giderlerine baktığımızda karşımıza yine kötü bir tablo çıkıyor. Milyonlarca lira bütçelerin bir karşılığı olmalı ama ne yazık ki yok. Bu şekilde giderse vatandaşın hizmet alması iyice güçleşecek. Şimdi 2023 bitiyor. Kesin hesaplar ortaya çıktığında belediyeler bütçelerinin yüzde bilmem ne kadarını gerçekleştirdiklerini açıklayacaklar. Fakat o hesapların nasıl yapıldığını, belediye yönetiminin istediği rakamın çıkarılması için neler yapıldığını biz gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla göstergemiz belediyelerin açıkladığı rakamlar değil, yaptıkları ya da yapmadıkları hizmettir." diye konuştu.

İzmir'in en önemli iki probleminden birinin kentsel dönüşüm, diğerininse trafik olduğunun altını çizen Kalafat, "İzmir'de trafik yoğunluğu her geçen yıl artıyor fakat yeni yollar ve toplu taşımadaki yeni alternatifleri bir türlü göremiyoruz. Yıllar önce hükümet tarafından yapılan çevre yolu olmasaydı bugün işler çok daha kötü olacaktı. Bakın kentsel dönüşümde de durum aynı... Bir an önce İzmir'in çağdaş bir kent olarak büyüyebilmesi için kentsel dönüşümün hız kazanması gerekiyor" dedi.

İzmir'de ilçe belediyelerine tepki gösteren Kalafat, "Yerel seçimlerde göreve gelen başkanların görev süresi kısa bir süre sonra sona erecek. Bu süre zarfında başkanların arkalarında bırakacakları bir hizmet eseri şimdiye kadar olmadı. Daha da kötüsü, ortada iyi bir proje dahi henüz yok. Bunu şu parti bu parti diye de söylemiyorum. Partilerden bağımsız olarak ifade ediyorum" diye konuştu.