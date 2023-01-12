'Kalabalık Duası' anneler için Bursa'da

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, ünlü sanatçı Tolga İskit’in tek kişilik oyunu ‘Kalabalık Duası’nı burslu öğrencileri yararına Bursalılarla buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Ünlü oyuncu Tolga İskit, kapalı gişe oynadığı tek kişilik performansı ‘Kalabalık Duası’ ile Bursalı sanatseverleri selamlamaya hazırlanıyor.

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi yararına 18 Ocak Çarşamba akşamı Podyum Sanat Mahal’de sanatseverlerle buluşacak olan Tolga İskit’in oyunundan elde ediler gelir, öğrencilere burs olacak.

Tüm sanatseverleri oyunu izlemeye davet eden Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, “Bu keyifli oyuna alacağınız her bilet ünviersite öğrencilerimiz için birer bursa dönüşecek” dedi.