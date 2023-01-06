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Kahve kansere yakalanma riskini azaltıyor

YAŞAM 06.01.2023, 12:12
Kahve kansere yakalanma riskini azaltıyor

Dünya üzerinde en çok tüketilen besin maddelerinden bir tanesi olan ve kahvede yoğun bir şekilde bulunan kafein, gündelik rutinlerimizde o kadar iç içe girdi ki birçok insanın hayatına düzenli olarak dokunur hale geldi.İSTANBUL (İGFA) - Yeterli ve dengeli olarak planlanmış bir beslenme düzenine ek olarak antioksidan ve biyoaktif bileşenler içeren bazı besinlerin de eklenmesi oldukça fayda sağlıyor. Kahve, bu besinler arasında en çok bilinen ve tercih edilen aktör olma özelliğini koruyor.

Bu yüzdendir ki kahvenin hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri ve faydaları konusunda sıklıkla bilimsel araştırmalar yapılıyor.

ZAYIFLAMA SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Kahvenin yararları üzerinde duran Arabica Coffee House Ceo’su Av. Sertaç Yalçın, "Kafeinin en yaygın psiko-aktif ilaç olduğunu söyleniyor. Gerçekten de yapılan araştırmalar kafein alımının modern yaşama uyum sağlama açısından önemli bir yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni de insan vücudunun çalışmasının gün ışığı ve gecenin oluşturduğu bir ritme alışık olması. Ancak modern yaşamın düzenine ayak uydurmak için bu ritmin bozulması gerekebiliyor. Bu noktada da devreye kahve giriyor. Kafein aynı zamanda, yağ hücrelerine doğrudan sinyal göndererek yağları parçalamalarını söyleyen sinir sistemini uyarıyor ve metabolizmanın hızlanmasına da katkıda bulunuyor. Böylece yağ yakma ve dolayısıyla zayıflama sürecini hızlandırdığı da biliniyor. Tabii bu süreçte iyi, kaliteli ve doğru kavrulmuş kahveyi sade olarak tüketmeye ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Kafeinin beyin dışında bağırsak, kalp ve solunum sistemine etkisi varsa da, asıl olarak bu yolda merkezi sinir sistemini yani beyni uyarıyor. Aynı zamanda kahve; dikkat, uyku, yakın hafıza gibi işlevlerimizi olumlu yönde etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

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