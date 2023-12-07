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Kahve içerken yaşayan bir müze olacak

YAŞAM 07.12.2023, 15:35
Kahve içerken yaşayan bir müze olacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şehr-i İzmit Kafe’nin artık yaşayan bir müze statüsüne dönüştürüldüğünü açıkladı. Başkan Hürriyet, “Şehr-i İzmit Kafe bundan sonra bir kahve markası olarak anılacak, İzmit’te nerede kahve içilir denildiğinde herkesin bundan sonra tek adresi Şehr-i İzmit olacak.” dedi.KOCAELİ (İGFA) -  Tarihi değerlerine sahip çıkan İzmit Belediyesi, İzmit’e bir müze daha kazandırdı, Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe’yi kahve severleri bir araya getirecek yaşayan bir müze haline dönüştürdü. Bu dönüşümle birlikte Şehri İzmit Kafe artık İzmitlilerin en güzel manzara eşliğinde ve en keyifli dakikalarını geçirebileceği bir buluşma noktası haline gelecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Şehri İzmit Kafe’de gerçekleşen ‘6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi’nde yaptığı açıklamada, “Şehri İzmit Kafe bundan sonra bir kahve markasıyla anılacak, İzmit’te nerede kahve içilir, nerede en güzel manzara eşliğinde en keyifli dakikaları arkadaşlarımızla misafirlerimizle beraberce güzel bir kahve keyfi yapabiliriz dendiğinde bütün İzmitlilerin, Kocaelililerin ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen herkesin bundan sonra tek adresi Şehri İzmit olacak. Biz burayı bundan sonra markalaştırmak istiyoruz" dedi.

Aynı zamanda bu bölge çok ciddi yatırımların yapıldığı eski İzmit hatıralarını taşıyan, eski İzmit evlerinin de bulunduğu bir çok restorasyon projelerinin yapıldığı ama ne yazık ki hak ettiği değeri bir türlü alamayan bir yer olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, "O turizm cazibesini bir türlü çekemeyen yapıların fonksiyonel kullanılamaması nedeniyle yerli ya da yabancı gelen turist sayısının ne yazık ki çok az olması ya da ilgi çekememesi nedeniyle göreve geldiğimizden beri gözümüz kulağımız buradaydı. Önce yapıları geri almaya çalıştık. Çünkü bizim kullanımımızda değildi. Başka kişilerin tasarrufuna verilmişti. Geri aldıktan sonra hepsine ayrı ayrı fonksiyon yüklemeye çalıştık. Burasını önce sosyal tesis yapmıştık ama bugünden itibaren artık kahvenin mekanı güzel hatırlı kahvelerin içilebileceği bir mekan haline getirmek istedik. Ve sadece kahve içilebilecek yer değil bir kahve sergisi ve kahve müzesi tadında gezilebilecek bir yer" diye konuştu.

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