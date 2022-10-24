Kahramanmaraş’ta 182. müşteriye PTT’den sürpriz

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)’nün kuruluşunun 182’nci yıl etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş’ta da çeşitli etkinlikler yapıldı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta PTT Şubesi'ne gelen 182'nci müşteri Semra Çerçi ve Erdem Çerçi çiftine, Kahramanmaraş Baş Müdürü Harun Oğuzhanoğlu, Milli Mücadele’nin 100. yılı anısına bastırılan pul koleksiyonu ve albüm hediye etti.

PTT ile yaptığı işlemlerde hiç bir zaman sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden 182'nci müşteri olarak hediye kazanan Semra Çerçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başmüdürü Oğuzhanoğlu şahsında tüm çalışanlara teşekkür ederek, PTT’nin kuruluş yılını kutladı.

Buradaki etkinlik sonrasında PTT Kahramanmaraş Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.