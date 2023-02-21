Kahramanmaraş’ta 142 sobalı çadır kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Birimi, yıkım yaşanan köyler başta olmak üzere depremzedelerin talep ettiği yerlere çadır kurdu. 142 sobalı çadır ailelere teslim edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yıkımın yaşandığı bölgelerde depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Depremin merkez üssü olan Pazarcık’ın Narlı Beldesi’nde kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Birimi, bölgenin en önemli ihtiyacı olan barınma sorununu çözebilmek için ihtiyaç noktalarına çadır kuruyor. Köyler ağırlıklı olmak üzere Kahramanmaraş genelinde toplam 142 çadırın kurulumu tamamlandı. Depremzede yurttaşların talep ettikleri yerlere giden ekipler, belirlenen alanlarda çadırların montajını ve soba kurulumunu yaparak ailelere teslim etti.

“Yapılanlar unutulmaz” İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çadır kurulumunu tamamladığı Kahramanmaraşlı yurttaş Ahmet Irgat, “Yaşananları tarif etmek çok zor. Büyük bir afet oldu. Hepimiz çok korktuk. Allah yüzümüze baktı, canımızı kurtardık. Geldiği günden beri İzmir Büyükşehir Belediyesi arkadaşlarımıza da bize de çok yardımcı oldu; unutulmaz. Bugünlerde lazım bu destekler. Onlar da elinden geleni yaptı. Minnettarız İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne. Buradan belediye çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Çocuklarıma sayısız faydası oldu, unutamayız” diye konuştu.

Gül Irgat ise “Tarifi yok bu acının. Bizim canımız sağ ama akrabalara, dostlara çok üzüntülüyüm. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok faydasını gördük, Allah razı olsun. Çocuklarım çok üşüyorlardı ama bu çadırda iyiler çok şükür” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için gönüllülerin çalışmalarına destek İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye gelen yardımların doğru bir şekilde ulaşması için de kurumlarla işbirliği içinde desteklerini ulaştırıyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen gönüllülerinin bölgede kuracakları çocuk oyun ve rehabilitasyon alanı için ekipler alana giderek kurulum yaptı.

“İyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi burada” Bölgede gönüllü olarak depremzedelere hizmet veren İzmir KESK gönüllüsü eğitimci Önder Canveren, “Bu çadır çok ayrı bir çadır. Çünkü bu çadırı eğitim ve rehabilitasyon çadırı olarak kullanacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, başkanımıza ve tüm emekçilere çok teşekkür ederiz. Çocukların hayatlarının normalleşmesi ve travmalarını atlatabilmeleri için bu çadıra çok acil ihtiyacımız vardı. İyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi burada. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bölgedeki en organize ve en hızlı ulaşabildiğimiz belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi” dedi.