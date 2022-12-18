Kahramanmaraşlı sanatçı Hatice Gökçeli TRT Müzik’te rekora koşuyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun müzik kanalı olan TRT Müzik sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Bin derdim var idi bin daha oldu’ türküsü rekora koşuyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - TRT Müzik'te izleyicileriyle buluşan "Türkünün Doğduğu Yer" adlı programda Kahramanmaraşlı ses sanatçıları Bilal Toydemir ve Hatice Gökçeli, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen bölümde Maraş’ın türkülerini seslendirdi.

TRT Müzik sosyal medya hesaplarında Kahramanmaraşlı ses sanatçısı Hatice Gökçeli’nin yorumuyla paylaşılan ‘Bin derdim var idi bin daha oldu’ türkü izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kısa süre önce paylaşılmasına rağmen TRT Müzik'in sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar içinde en çok izlenen olma yolunda hızla yükselen parçaya ilgi yoğun oldu.