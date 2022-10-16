Kahramanmaraşlı gazeteciden 'gönüle dokunan' proje

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olma özelliğine sahip 8.Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda Kahramanmaraşlı gazeteci ve yazar Mustafa Alyaz da kitaplarını imzalıyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - ‘Gönüle dokunan kitap’ ismini verdiği sosyal sorumluluk projesini icra eden gazeteci yazar Mustafa Alyaz, kendisinin öğrencilere kitap hediye etmeyi çok sevdiğini belirterek, fuarı ziyaret eden öğrencilere hem kendi kitaplarından, hem de ilgi duydukları diğer kitaplardan hediye ettiğini söyledi.

Yazarı olduğu A’dan Z’ye Başarılı İletişim isimli kitabına fuarda yoğun ilgi olduğunu ifade eden Alyaz, hem Kahramanmaraşlı, hem de gazeteci olması dolayısyla fuarda A’dan Z’ye Başarılı İletişim kitabımıza yoğun ilgi olduğunu kaydetti.

‘Gönüle dokunan kitap’ ismini verdiği sosyal sorumluluk projesini duyan iş insanlarının destek olduklarını söyleyen gazeteci ve yazar Alyaz, “Sağolsunlar iş insanlarımız bu fikrimizi duyunca bizlere destek oluyorlar. Ben sadece kendi kitaplarımı değil, öğrencilere hem Kahramanmaraşlı hem de diğer illerden gelen yazarların kitaplarını hediye ediyorum ve fuar sonuna kadar da inşallah gücümüz yetti, kadar bu projeyi sürdüreceğiz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu'na ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri ziyareti sırasında bu projemizi gördü ve öğrencilere standımızda bulunan kitaplardan hediye ettiler. Ben bu vesileyle diğer iş insanlarımıza da sesleniyorum. Bu fuar büyük bir fırsat, bir öğrencinin bir kitap okumasına bile vesile olsak, olsalar ne mutlu bizlere" diye konuştu.

"Öğrencilerin buraya sadece ziyaret etmek ve gezmek için gelmesini istemiyorum, en az 1 kitap alıp okumasını istiyorum" diyen Alyaz, "Ben öğrencilere kitap hediye etmeyi çok seviyorum. Fuarı ziyaret eden öğrencilere hem kendi kitaplarımdan hem de ilgi duydukları diğer kitaplardan hediye ediyorum” dedi.