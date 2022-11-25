Kahramanmaraşlı 'Elif Ana' 9 Aralık'ta sinemalarda

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsalı Pulyan Köyü'nde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatı beyazperdeye taşındı.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Life is a Movie AG Film Prodüksiyon Kazım Çarman, Ali-Hasan-Bilal Bilmeç kardeşler ve Ökkeş Sevimli'nin yaptığı, yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün üstlendiği, senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazim Öz'ün kaleme aldığı müziklerini Erkan Oğur'un, genel sanat yönetmenliğini Orhan Aydın'ın yaptığı ve 'Elif Ana' filminin çekimleri dev oyuncu kadrosu ile 4 mevsimin içerisinde yaşandığı kış ve bahar çekimleri Kahramanmaraş çevresinde ve dağlarda gerçekleştirildi.

"Elif Ana" Oyuncu Kadrosu; "Elif Ana " karakterini Aliye Uzunatağan hayat verirken filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Hülya Diken ve Eray Türk gibi oyuncular oynadı.

"Elif Ana" filmi Türkiye'de vizyona girmeden önce Avrupa'nın bazı şehirlerinde gurbetçilerle buluşacak.

Filmin Avrupa'daki vizyon tarihleri şöyle: 25 Kasım Paris, 26 Kasım Düsseldorf, 27 Kasım Stutgart, 28 Kasım London, 3 Aralık Priştina, 4 Aralık Zürich, 5 Aralık İstanbul, 11 Aralık Toronto Canada gibi şehirlerde sinema severlerle buluşacak.

https://youtu.be/wFGFPwZXjwU