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Kahramanmaraşlı depremzede çocuklara 'sarı' destek

YAŞAM 02.11.2023, 17:59
Kahramanmaraşlı depremzede çocuklara 'sarı' destek

2 Kasım Dünya D Vitamini Günü, Kahramanmaraş’taki konteyner kentte kutlandı.ANKARA (İGFA) - OTC sektörünün lider firması Orzaks İlaç ve Doğu Pediatri Derneği, 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü kutlamaları kapsamında Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi.

Verilen seminerle D vitamininin çocuklar ve yetişkinler için önemi vurgulanırken, çocuklar için hazırlanan etkinlik alanında illüzyon gösterileri, dans yarışmaları ve palyaçolar eşliğinde eğlenceli vakit geçirildi.

Çocuklara yüz boyama, illüzyon gösterileri ve çeşitli oyunlar eşliğinde güzel bir anı bırakırken, ailelerine ise sempozyum verilerek, D vitamininin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.

Doğu Pediatri Derneği çocuk hekimlerinin yaptığı konuşmalarda, konteyner kentlerdeki çocukların çeşitli nedenlerle akranlarına göre daha zorlu bir hayatlarının olduğuna işaret ederek D vitamini takviyesine daha çok ihtiyaçları bulunduğunu belirtti. Buluşmada konteyner kentte yaşayan ailelere Ocean Vitamin D3 kitleri de dağıtıldı. Çocuklara güneş kadar parlak bir anı bırakıldı.

Geçen yıl İstanbul'da Darülaceze Başkanlığı’nda kalan yaşlılarımızla birlikteyken bu yıl Kahramanmaraş'taki afetzede çocukların yanlarında olduklarını ifade eden Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, 7’de 70’e Sarı Destek Projesiyle Türkiye’nin D Vitamini ihtiyacına dikkat çekmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Depremlerden en fazla çocukların etkilendiğini kaydeden Alimoğlu, "Bugün Doğu Pediatri Derneği'mizdeki hocalarımızla birlikte D vitaminin sağlık üzerine etkilerini konuştuk. D vitamini salgın döneminde bağışıklık sistemini desteklemek üzerine toplumda kabul görmüş olsa da aslında D vitamini çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için de gereklidir. Etkinlikte ailelerimize D vitaminin önemini anlattık. Çocuklarla ilgili olarak burada çeşitli sosyal aktiviteler yapıyoruz. Bizim açımızdan burada olmak, çocuklarla vakit geçirmek çok kıymetli oldu." dedi.

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