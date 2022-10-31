Kahramanmaraşlı akademisyen Dora’nın araştırmasına birincilik ödülü

Kahramanmaraşlı akademisyen Doç. Dr. Zühal Karakoç Dora’nın makalesi İstanbul’da düzenlenen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri" kapsamında birinci oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraşlı akademisyen Doç. Dr. Zühal Karakoç Dora, İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülünü İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mu​stafa Aydın’dan aldı.

Doç. Dr. Zühal Karakoç Dora yaptığı konuşmada, göç ve yoksulluk ilişkisini güvenlik bağlamında ele alıp gettolaşma riskine dikkat çektiği makalaesinde ödüle layık görülmesinin kendisini memnun ettiğini belirtti.

Doç. Dr. Dora, ülke içinde orantısız yığılmaların önüne geçmek, güvenlik kaygısını minimize etmek ve suç oranlarını, eğilimlerini azaltmak için geçici misafirlerin veriye dayalı bir yaklaşımla kentlere kontrollü olarak yeniden dağılımı yönünde bir model olarak sunduğu ‘Göç, Yoksulluk Ve Güvenlik İlişkisi: Türkiye’deki Suriyelilerin Yerleşim Planlaması İçin Model Önerisi’ başlıklı makalesini ödüle değer bulan jüriye teşekkür etti.