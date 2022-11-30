Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 2 bin öğrenciye eğitim kartı

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi ilçede ikamet eden ve üniversiteye hazırlanan 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine eğitim kartları dağıttı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'a bağlı Türkoğlu ilçesinde her alanda çalışmalarıyla gönülleri fetheden Belediye Başkanı Osman Okumuş, eğitim alanında da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkoğlu Belediyesi tarafından başlatılan eğitim seferberliği ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerin çalıştığı bütün derslerin konu anlatım videolarının olduğu, deneme sınavlarına girebilecekleri Türkoğlu Akademi Eğitim kartları öğrencilere hediye edildi.

2 bin öğrenciye eğitim kartları dağıtıldığı programa İlçe Kaymakamı Burak Keser, İlçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik ile yanısıra ilçe protokolü ve öğrenciler de katıldı.