Son Dakika

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinden kadınlar için pozitif proje

YAŞAM 20.10.2022, 14:02
Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinden kadınlar için pozitif proje

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Belediye Başkanı Osman Okumuş, hayatı boyunca şehir dışına çıkmayan kadınlar için pozitif ayrımcılık yaparak kırsal bölgelerdeki kadınlara İstanbul gezisi düzenledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) -  Türkoğlu Belediyesi, hayatı boyunca şehir dışına çıkmayan kadınların kültürel birikimlerine katkıda bulunmak amacıyla olarak gezi turları düzenleme kararı aldı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sosyal belediyecilik anlamında çok güzel bir projeye daha imza attıklarını belirterek, "Kahramanlar Diyarından Payitahta Geziler’ ismini verdiğimiz programımızda pozitif ayrımcılık yaparak kadınlarımız için geziler tertip ediyoruz. Ramazan Bayramı ziyaretlerimizde kadınlarımızın Türkoğlu’ndan dışarı çıkmadıklarını ve gezmek istediklerini gördük. Biz de bu amaçla bu kardeşlerimizi Dünya’nın en güzel şehri, gurur kaynağımız İstanbul’u gezdirmeye niyetlendik ve projemizi gerçekleştirmeye başladık” diye konuştu.

Her hafta kadınların oluşturduğu 44 kişilik grup için İstanbul gezisi düzenlediklerini ifade eden Başkan Okumuş, “Geçen hafta gönderdiğimiz grubumuzdan olumlu dönüşler aldık. Her hafta bir grup kardeşimizi geziye gönderiyoruz. Bu hafta da 44 kişilik bir grubumuz yola çıkıyor. Amacımız kardeşlerimize İstanbul’un muhteşem tarihi yarımadasını gezdirmek" dedi.

Başkan Okumuş, 9 ay sürecek projede, 5 bin kişiye ulaşmak istediklerini kaydetti.

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2022
İmsak 05:49
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:24
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Brentford 11 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 11 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 9 9
17. Aston Villa 10 9
18. Wolves 11 9
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 9 22
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Celta Vigo 10 10
14. Espanyol 9 9
15. Mallorca 10 9
16. Getafe 10 9
17. Girona 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3