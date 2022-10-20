Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinden kadınlar için pozitif proje

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Belediye Başkanı Osman Okumuş, hayatı boyunca şehir dışına çıkmayan kadınlar için pozitif ayrımcılık yaparak kırsal bölgelerdeki kadınlara İstanbul gezisi düzenledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkoğlu Belediyesi, hayatı boyunca şehir dışına çıkmayan kadınların kültürel birikimlerine katkıda bulunmak amacıyla olarak gezi turları düzenleme kararı aldı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sosyal belediyecilik anlamında çok güzel bir projeye daha imza attıklarını belirterek, "Kahramanlar Diyarından Payitahta Geziler’ ismini verdiğimiz programımızda pozitif ayrımcılık yaparak kadınlarımız için geziler tertip ediyoruz. Ramazan Bayramı ziyaretlerimizde kadınlarımızın Türkoğlu’ndan dışarı çıkmadıklarını ve gezmek istediklerini gördük. Biz de bu amaçla bu kardeşlerimizi Dünya’nın en güzel şehri, gurur kaynağımız İstanbul’u gezdirmeye niyetlendik ve projemizi gerçekleştirmeye başladık” diye konuştu.

Her hafta kadınların oluşturduğu 44 kişilik grup için İstanbul gezisi düzenlediklerini ifade eden Başkan Okumuş, “Geçen hafta gönderdiğimiz grubumuzdan olumlu dönüşler aldık. Her hafta bir grup kardeşimizi geziye gönderiyoruz. Bu hafta da 44 kişilik bir grubumuz yola çıkıyor. Amacımız kardeşlerimize İstanbul’un muhteşem tarihi yarımadasını gezdirmek" dedi.

Başkan Okumuş, 9 ay sürecek projede, 5 bin kişiye ulaşmak istediklerini kaydetti.