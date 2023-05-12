Kahramanmaraş'taki meslektaşlarını unutmadı
Sivas Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Elbistan Devlet Hastanesi’nde görevli meslektaşlarının günlerini kutladı.SİVAS (İGFA) - Sivas Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireleri ziyaret etti.
Asrın felaketini yaşayan Elbistan Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden ekibimiz görevi başındaki hemşire arkadaşlarımızın gününü kutladı.
Çeşitli hediyelerin de verildiği ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Elbistan Devlet Hastanesi yöneticileri “Geçirdiğimiz zor günlerde bizleri yalnız bırakmayan, her türlü desteğini esirgemeyen, Hemşireler Haftasında birimlerimizi tek tek ziyaret edip bizlerin yanında olan, gönülden birbirimize bağlı olduğumuzu hissettiren Sivas Devlet Hastanesi çalışanları ve yönetimine Elbistan Devlet Hastanesi olarak çok teşekkür ederiz” diye konuştular.
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|34
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|34
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|54
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