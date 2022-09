Kahramanmaraş'ta Tütüncü AVM halkın her zaman yanında

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde 7. Ceviz ve Kültür Festivali'nde şehrin yerli ve milli markası Tütüncü AVM damga vurdu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Çağlayancerit'te bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ceviz ve Kültür Festivali'nde, Kahramanmaraş'ın plaka kodu baz alınarak 46 adet hediye dağıtacaklarını belirten festivalin ana sponsoru Tütüncü AVM, Kahramanmaraşlı'nın yanında olmayı sürdürüyor.

Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, her zaman Kahramanmaraş'ın ve Kahramanmaraşlı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, kentte gerçekleştirilen birçok etkinlikte yer alarak çeşitli hediyeler verdiklerini aktardı. "Şehrimizin plakası 46 rakamını baz alarak, 46 dev hediyeler verdik " diyen Bayraktar, "Tütüncü AVM şu anda bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi. Böyle bir programda ana sponsor olmak bizleri gururlandırıyor. Her zaman halkımızın yanında olmak istiyoruz. Tüm Kahramanmaraşlılar ve Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı misafirler için her zaman Tütüncü AVM şubelerinde çay ve kahvemiz hazırdır" diye konuştu.