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Kahramanmaraş'ta Başkan Güngör’den ekibine kar fotoğraflı teşekkür
YAŞAM 05.02.2023, 17:20
Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle şehrin çeşitli noktalarında adeta kartpostallık görüntüler oluştu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentte kar yağışı dolayısıyla çeşitli noktalardan kartpostallık görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Güngör, çalışma arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
"Özlediğimiz, beklediğimiz kar fotoğrafları" başlığıyla karlı Kahramanmaraş fotoğraflarına yer veren Başkan Güngör paylaşımında, “Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.
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