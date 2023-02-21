Kahramanmaraş Pazarcık’ın merkez ve kırsalında altyapına MASKİ takviyesi

Kahramanmaraş’ta görev yapan Manisa MASKİ ekipleri, asrın felaketinde yaraların sarılması için içme suyu altyapısını güçlendirmek adına Pazarcık’ın merkez ve kırsal yerleşim yerleri olmak üzere 7 mahallede çalışmalarına devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta depremden zarar gören altyapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin merkez üssü ilçelerinden Pazarcık’ta çalışan içme suyu ekibi, bölgede merkez ve kırsal mahallelerdeki içme suyu patlaklarına müdahalesine devam etti. İlçede; Narlı, Dedepaşa, Yukarı Pazarcık, Dehlizburnu, Yukarı Dehlizburnu, Nefsidoğanlı ve Karaçay Mahallelerinde çalışan ekipler, belirlenen içme suyu patlaklarını tamir ederek, su kayıplarını ortadan kaldırdı.