Kahramanmaraş görevinden dönen Manisalı ekip çalışmaları değerlendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için seferber etti.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş’taki görevden dönen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bir araya gelen Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, depremin etkilediği illerden Kahramanmaraş’ta, görevden dönen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi.

Bölgedeki yardım ve arama-kurtarma çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle değerlendiren Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.