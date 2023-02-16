Kahramanmaraş depreminde 5,5 milyon çocuk etkilendi!

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Afet Günlerinde Durum Değerlendirmesi, Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri” başlıklı panelde Kahramanmaraş depremini değerlendiren farklı disiplinlerdeki uzmanlar, olası deprem ve afetlerde alınması gereken önlemlere dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İş İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSGÜMER) tarafından “Afet Günlerinde Durum Değerlendirmesi, Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri” başlıklı çevrimiçi panelde Kahramanmaraş depreminden alınması gereken dersler, olası deprem ve afetlere hazırlık konusunda yapılması gereken önlemler ele alındı. Panele farklı disiplinlerden bilim insanları katılım sağladı.

Akut dönemde çocukların güvende olma ve güvenliklerinin sağlanmasının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nurper Ülküer, özellikle deprem bölgesinden kayıp çocuk iddialarına işaret ederek, "Çocukların bu dönemde aileleri veya yakınları ile kalması ve buluşması sağlanmalıdır. Çocukların kayıtlarının tutulması çok önemlidir. Depremde tahmini 5,5 milyon çocuk etkilendi. Hiçbir çocuğun kaybolmamasının sağlanması gereklidir" dedi.

Yaşanan deprem felaketinde enkaz altında kalanın toplumsal ahlak olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise, "Ahlaklı insanların deprem bölgelerinde inşa etmiş oldukları binalar yerinde duruyor. Ahlaklı insanların hile yapmadan, bilimsel kurallara uygun olarak yaptıkları binalar yıkılmadı. Mühendislik kurallarına uyulmadan inşa edilen binalar çöktü. Bunun sebebi de bana göre toplumsal ahlaktır" dedi.