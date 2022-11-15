Kahramanmaraş Büyükşehir’in emektarı Ömer Kar dünya evine girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde yıllarca görev yapan, haber editörü Ömer Kara, ömür gün yoldaşı Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Münevver İrem Gezici ile dünya evine girdi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta özel bir salonda gerçekleşen düğüne Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bilal Atalay Selamet, Kahramanmaraş Hukukçular Derneği Başkanı Av. Celal Kara, Türk Ocakları Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Av. Kemal Yavuz’un yanı sıra Kara ve Gezici ailelerinin sevenleri katıldı.

Düğün merasiminim nikah akdini gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, evlenen genç kardeşlerimizden en az üç çocuk yapma sözü alıyor. Bugün ben de katılımcıların huzrunda sizden vatanı ve milleti için çalışan münevver, irfan sahibi nesiller yetiştirmenizi istiyorum. Bugün nikâh akdini gerçekleştirdiğimiz mesai arkadaşımız Ömer’in ve değerli eşi İrem hanımın bir ömür mutlu olmalarını yüce rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Başkan Güngör, dünya evine giren genç çifte hediye takdiminde bulundu.

Bu arada önceden planlanmış programları dolayısıyla düğün merasiminde katılamayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da gönderdiği telgraf ve çiçeklerle mutluluk dileklerini genç çiftlerle paylaştı.