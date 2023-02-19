Kahramanmaraş'a genel dezenfeksiyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri kamu alanları, defin alanları ve çadır alanlarında antibakteriyel temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası salgın riskine karşı deprem bölgesinde antibakteriyel ve koku giderici temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

25 ARAÇ 50 PERSONEL İLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

BelPLAS AŞ’nin 25 araç ve 50 personeli bölgede yaşam alanları öncelikli olmak üzere, mezarlıklarda, morglarda, çadırların ve defin alanlarının bulunduğu yerlerde mikroorganizma koku giderici ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmaların devam ettiğini belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından, “Kahramanmaraş ve ilçelerinde deprem sonrası salgın hastalık riskine karşı antibakteriyel ve koku giderici dezenfektanlar ile ilaçlama çalışmaları yapıyoruz” notunu paylaştı.