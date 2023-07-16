Kahramanlık türküleri Osmangazi'den yükseldi

Tarihe ‘kara gün’ olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’inci yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi, Kahramanlık Türküleri konseri düzenledi.BURSA (İGFA) -Osmangazili vatandaşlar, Türkiye’nin en karanlık gecesi 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Bağlarbaşı Meydanı’nda bir araya geldi.

Genci, yaşlısı ellerinde Türk Bayrakları ile meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu.

Bağlarbaşı Meydanı’nı dolduran vatandaşlara hitaben konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz’un Türk Milleti için demokrasi zaferi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Dündar, “Dış güçlerin 7 yıl önce hain bir işgal girişimi için FETÖ maşası kullanarak yaptığı saldırı, milletimiz tarafından püskürtüldü. Bu bizim millet olarak zaferimizdir. Düşman karşında ise ne yapacağını görüyorsun, biliyorsun. Fakat, içine sızdıysa o zaman sıkıntı büyük. Sürekli uyanık olmak zorundayız. Hainlerin vatanımızı hedef almasına fırsat vermeyelim. Türkiye’nin 40 yıllık terör belasından kurtulup, başarıya ulaştığı bir anda, bu ülkenin gelişimini hazmedemeyip 15 Temmuz’da silaha sarıldılar. Ama milletimiz tek yürek olup ayağa kalkarak, tankın önüne yatarak hainlere karşı durdu. İçimizdeki hainleri temizledikçe daha da güçlendiğimizi görüyoruz. Allah’ın izniyle bundan sonraki süreçte çalışmaya devam edeceğiz ve ülkemizin gelişimini sürdüreceğiz.” dedi.

NATO toplantısı başta olmak üzere her uluslararası platformda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya gösterdiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “Cumhurbaşkanımız yeni dünya düzeninde Türkiye’nin başrolde olduğunu herkese ilan ediyor. Yeni dünya düzeninde, 1326’da Osmanlı’nın Bursa’dan başlattığı gibi tüm dünyaya barışı ve adaleti getirecek yine Bursa’dır, Türkiye’dir, Türk Milleti’dir. Kimsenin içimize fitne sokmasına izin vermeyeceğiz. Bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan demokrasi kahramanları, Ozan Yusuf Alper’in “Kahramanlık Türküleri” konseri ile anıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de dinlediği konserde, Ozan Yusuf Alper’in seslendirdiği “Şehitler Ölmez”, “Türkiyem”, “Bil Oğlum”, “Plevne Marşı” gibi eserlere vatandaşlar hep ağızdan eşlik etti.