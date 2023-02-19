Kahramanlar Kocaeli'ne döndü

Kahramanmaraş merkezi depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılan ve 82 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkaran 108 itfaiye personeli Kocaeli’ne döndü.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı 04.17'de meydana gelen depremin ardından hemen harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekiplerini deprem bölgesine gönderdi. Depremin ilk gününden itibaren gece gündüz demeden arama kurtarma çalışması yapan Kocaeli İtfaiyesi, bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir'in kahraman ekipleri, İtfaiye Binası önünde karşılandı.

DEPREMİN İLK ANINDAN BERİ BÖLGEDELER

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm ekiplerini bölgeye sevk etti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üstü olan ve afete hazırlık konusunda en tecrübeli belediye olan Büyükşehir ekipleri, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremin ilk gününden itibaren gece gündüz demeden arama kurtarma çalışması yapan Kocaeli İtfaiyesi, bölgedeki çalışmalarıyla 82 kişiyi enkaz altından çıkardı.

13 gündür deprem bölgesinde hayat kurtaran ekipler çalışmalarını tamamladı. AFAD koordinasyonunda çalışan ekipler bugün Kocaeli’ne döndü. Bölgedeki kurtarma çalışmalarına katılan 108 Kahramanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve aileler karşıladı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Deprem bölgesinden gelen itfaiyeciler konvoy halinde İtfaiye binasına giriş yaptı. Araçlarından inen itfaiyecilerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Aileler, itfaiyecileri çiçeklerle karşıladı.

Ekiplerle birlikte bölgeden dönen İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu; " Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketinin ardından Başkanımız bizi aradı. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye hareket ettik. İlk ekibimiz deprem bölgesi Maraş'a vardığı zaman biz depremin boyutunu o arkadaşlardan anladık. ikinci ekibimiz Adıyaman'a gittiler. 3 ekibimiz de Hatay'a Defne bölgesine gittik. Biz yıllardır itfaiye teşkilatları olarak birçok depremlere katıldık ama ben böylesini hiç görmedim. Marmara depreminin en az 5 katı. Allah'a hamdolsun. Allah razı olsun Devletimiz milletimiz Siz toplum örgütlerimiz, gönüllülerimiz el ele gönül gönüle vererek çalıştık. 15 gün içerisinde dünyanın hiçbir devletinde olmayacak şekilde bir yardımlaşmayla depremin yaralarını sarmaya başladık. Böyle bir milletin mensup olmaktan gurur duyuyorum. Adıyaman’da 15, Kahramanmaraş’ta 22, Defne ve Antakya’da 45 insanımızı kurtardık. Allaha binlerce şükürler olsun. 14. günde kazasız belasız ailelerimize kavuştuk” ifadesini kullandı.

“EKİPLERİMİZ HALEN BÖLGEDE”

Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal; “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ve 2 milyon halkımızın Afetin ilk gününde yola çıkan ve ülkemize hizmet eden değerli kahramanlarımız. Biz size dualarımızla, belediyemizin imkanlarıyla destek olduk. 13 gün boyunca sizler babalarınızdan evlatlarınızdan ayrı kaldınız. Şunu biliyoruz ki onlarca evladı babasıyla buluşturdunuz. Onlarca anayı babayı evlatlarıyla buluşturdunuz. Allah bir daha ülkemize böyle felaketler göstermesin. Ama sizlerin de yokluğunu göstermesin. Nerde bir felaket olsa, talimat beklemeden koşuyorsunuz. Sizler döndünüz ama Büyükşehir Belediyesi olarak 500 kişilik ekibimiz halen bölgede hizmet veriyor. Bir şehrin, bir milletin bir ülkenin ayağa kalkması gerekiyorsa bu birlikte başaracağımız bir durumdur. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etsin” dedi.