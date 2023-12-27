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Kağıt Müzesi’ne bir yılda 130 bin ziyaretçi

YAŞAM 27.12.2023, 14:50
Kağıt Müzesi’ne bir yılda 130 bin ziyaretçi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasına ev sahipliği yapan SEKA Kâğıt Müzesi, 2023 yılında 130 bin ziyaretçiyi ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının müzeye dönüşüm projesi olan SEKA Kâğıt Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kâğıt Müzesi yıl içerisinde bireysel ziyaretçiler, okul grupları ve özel grupların rehberli gezi programlarıyla katılım sağladığı ziyaretlerle birlikte 130 bin 893 kişiyi ağırladı.

SEKA Kâğıt Müzesi, 2023 yılında düzenlediği el yapımı kağıt atölyesi, ahşap atölyesi, origami, krigami ve quilling gibi kâğıt sanatları atölyelerine 690 kişi katılım sağladı.

KÖY OKULLARI PROJESİ

SEKA Kâğıt Müzesi’nin her yıl gerçekleştirdiği, ilimiz sınırları içerisinde bulunan ve kâğıt müzesine ulaşımı zor olan ilçelerdeki okullara giderek kâğıdın üretim süreçlerinin ve geri dönüşümün öneminin anlatıldığı köy okulları projesine bu yıl içerisinde 4.300 öğrenci katılım sağladı. Kâğıt Müzesi, ilerleyen yıllarda da projenin devamlılığını sürdürerek yarının çocuklarına umut olmaya devam edecek.

Kâğıt müzesinde bulunan geçici sergi salonunda bu yıl içerisinde Kocaeli Yerel (Manav) Sergisi, Flanörün Hisleri Kişisel Resim Sergisi, Portraits of Sadness Resim Sergisi, Kâğıt Üstünde Ütopya ve Düş Gerçek resim sergilerinin gösterimi yapıldı.

SEKA Kağıt Müzesi’nin 2023 yılı içerisinde Sıfır Atık Festivali, 23 Nisan Çocuk Festivali, Resim Sergileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Drama Dersi, Avrupa Atık Azaltım Haftası Etkinliği gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığı projelere 5.612 kişi katılım sağladı.

HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

SEKA Kâğıt Müzesi, yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinlik, atölye ve gezi programları hizmetlerine yeni yılda da devam edecek. Güncel programlar hakkında detaylı bilgi almak ve atölye etkinliklerine katılım sağlamak isteyenler SEKA Kâğıt Müzesinin sosyal medya hesaplarını ve www.sekakagitmuzesi.com web adresini takip edebilir.

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