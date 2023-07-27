Kafkas folklörü Gölcük'ü hayran bıraktı

Kocaeli'de Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen “Uluslararası Kafkas Folklor” etkinliğinde sahnelenen birbirinden muhteşem gösteriler, izleyenleri hayran bıraktı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu, Kocaeli Kartvel Kafkas, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen; Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği, Anıtpark’ta gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte; Orhangazi Kafkas Halk Oyunları Ekibi, Gürcistan Kutaisi İmedi 200 Folklor Grubu, Gürcistan Batum Ajaris Saxelmcifo Akademiuri Asambli ARSİANİ, İnegöl Kafkas Folklor Ekibi ve Gölcük Kafkas Derneği Megobrebi Müzik Grubu ekipleri, muhteşem gösteriler sergilediler.

KAFKAS COŞKUSUNU DAKİKALARCA ALKIŞLADILAR

Kafkas coşkusunu Gölcük’e taşıyan etkinliğe; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte; Türkiye ve Gürcistan’dan gelecek Kafkas halk oyunları ekipleri, Kafkas halk oyunlarının birbirinden güzel örneklerini sergilediler. Kafkas halk oyunlarının coşkusuna kapılan izleyiciler, sahneye çıkan ekipleri alkışlarıyla tebrik ettiler.

Muhteşem gösteriler sahneleyen ekipleri tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Hemşehrilerimizin çok yoğun ilgi gösterdiği Kafkas Halk Oyunları gösterileri için ilçemize gelen; Gürcistan, Orhangazi ve İnegöl halk dansları ekiplerine, organizasyonun yapılmasında büyük emekleri olan; Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu Başkanı Ömer Faruk Demirtaş’a, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Sevim’e, kıymetli misafirlerimize ve emeği geçen herkese can-ı gönülden teşekkür ederim” dedi.