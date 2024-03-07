Kadınlarımız güçlüyse toplum güçlü olur

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla mesaj yayınladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Toplumumuzun en etkili, korucu ve birleştirici unsuru olan kadınlarımız için yaratıcı ve özgün projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Çünkü toplumun güçlü olması kadınlarının güçlü olmasıyla mümkündür”dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kadınların toplum içerisinde öncelikli ve çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “ Sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin yolu kadınlarının siyaset, ekonomi, hukuk, sanat, kültür ve akademi gibi farklı alanlarda eğitimli, donanımlı ve söz sahibi olmasından geçer. İstihdamda kadına ayrılan pay ne kadar büyükse o ülke o kadar gelişmiş demektir. Biz bu şiarla kadınlarımızın kendini yenilemeleri ve geliştirmeleri için elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Kocaeli’yi “Anne Şehir” vizyonuna taşıyarak kadınlarımıza verdiğimiz önemi ve ayrıcalığı da gözler önüne sermiş bulunmaktayız. Yüz binlerce kadının kendini fark edebilmesi, üretimin aktif bir şekilde içinde yer alması, seyirci değil oyun kurucu kimliğini kazanması için farklı organizasyonlar ve istihdam programları da düzenlemekteyiz. “Kadın iyiyse toplum iyi”anlayışı ile özgün ve yenilikçi bakış açımızın bir ürünü olarak hayata geçirdiğimiz Seka Sanat İhtisas Merkezi’mizle kadınlarımıza sanat ve akademi alanında var olacakları yeni bir alan daha açmanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz. “Anne Şehir Kocaeli” imajına yakışır işler yapmaya devam edeceğimizin sözünü yineleyerek bizler için bir gün değil, her gün özel olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.