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Kadınlara gıda eğitimi! Önce tanı, sonra yemek yap

YAŞAM 26.10.2022, 07:05
Kadınlara gıda eğitimi! Önce tanı, sonra yemek yap

ABB Kırsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları iş birliğiyle “Gıdanı Tanı, Seçimini Yap” projesi kapsamında gıda semineri düzenlendi. Çubuk Kadınlar Lokali’nde düzenlenen seminerde Ziraat Mühendisi Nail Sözer katılımcılara; gıda etiketi okuma ve yorumlama, yemek yağları, meyve suları, içme sütleri ile tavuk yumurtası gibi pek çok konuda bilgi verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi; toplum sağlığını korumak, güvenli ve sağlıklı gıda tüketimine teşvik etmek amacıyla eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Kırsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları iş birliğiyle “Gıdanı Tanı, Seçimini Yap” projesi kapsamında Kadın Lokalleri üyelerine gıda semineri düzenlendi.

Çubuk Kadınlar Lokali’nde gerçekleşen ve Ziraat Mühendisi Nail Sözer’in anlatıcı olarak katıldığı seminerde; katılımcıların ihtiyaçlarına ve isteklerine en uygun gıda çeşidini seçmeleri ve seçtikleri ürünlerin doğru kullanımına yardımcı olacak yasal, teknik ve pratik bilgiler verildi.

 GIDA SEMİNERİ 45 DAKİKADAN VE İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kadın Lokalleri üyelerine yönelik düzenlenen ve 45 dakikalık iki bölümden oluşan seminerin birinci bölümünde üyelere temel etiket bilgileri başlığı altında tavsiye edilen tüketim ve son kullanım tarihi, gıdanın adı, net miktar, beslenme bildirimi tablosu okunması ve yorumlanması anlatıldı.

İkinci bölümünde ise yemeklik yağlar, meyve suları, içme sütleri, tavuk yumurtası gibi konularda bilgiler verildi.

 GIDA SEMİNERİNE KADIN ÜYELERDEN YOĞUN İLGİ

Çubuk Kadınlar Lokali’nde düzenlenen gıda seminerinde katılımcılara bilinçli gıda tüketimi konusunda bilgiler veren Ziraat Mühendisi Nail Sözer, “Gıda seminerimiz iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde gıda maddeleri üzerindeki etiket bilgilerini okumayı ve yorumlamayı ikinci bölümde de belli başlı gıda maddeleri üzerinde duruyoruz mesela süt ürünleri arasındaki farkları ve nasıl işlendiklerini, yemeklik yağlar, meyve suları, tavuk yumurtası gibi konularda bilgiler veriyoruz. Seçim yapmalarına yardımcı olacak bir seminer” dedi.

Üyelerin seminerlere gösterdiği yoğun ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ise seminerlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz ‘Gıdanı Tanı, Seçimini Yap’ projesi kapsamında özellikle kırsalda yaşayan Kadın Lokalleri üyelerimizin market alışverişi yaparken satın aldıkları ürünlerin üzerinde bulunan etiketleri nasıl daha iyi okuyacaklarına dair seminerler düzenlemekteyiz. Birincisini Hasanoğlan’da gerçekleştirdiğimiz seminerimizin ikincisini Çubuk Kadınlar Lokali’nde düzenliyoruz. Seminerlerimize diğer Kadınlar Lokalleri’nde de devam edeceğiz.”

 KADIN ÜYELERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği seminerlere katılarak bilinçli gıda tüketimi konusunda bilgilendiklerini belirten Başkentli kadınlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Satı Horat: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği gıda semineri benim için çok güzel geçti. Bilmediklerimizi öğrendik. Marketlere alışverişe gittiğimde artık ürünlere daha dikkatli bakacağım.”

-Fatma Özköse: “Gıda semineri benim için çok güzel geçti. Eğitmen bize çok faydalı bilgiler anlattı.”

-Gülbahar Çağlar: “Ev hanımıyım. Seminer benim için çok faydalı geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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