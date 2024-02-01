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Kadınlara evde iş imkanı

YAŞAM 01.02.2024, 11:03
Kadınlara evde iş imkanı

İzmit Belediyesinin destekleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi kadınlara evde iş imkânı sağlamaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi üretmeye devam ediyor. 20 Nisan 2020 tarihinde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, gün geçtikçe büyümeye ve kendini geliştirmeye devam ediyor. İzmit Çınar Kadın Kooperatifi kadınlara evlerde yapabileceği iş imkânları sunarak aile ekonomilerine katkı sunmalarına vesile oluyor. 

“EVDEKİ KADINLARIMIZA İŞ İMKÂNI SAĞLIYORUZ”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çınar Kadın Kooperatifi Dikimevi Sorumlusu Kadriye Akcan, “İzmit Çınar Kadın Kooperatifinde evdeki kadınlarımıza iş imkanı sunmaya devam ediyoruz. Şuan elimizde iki tane iş bulunmakta. Bunun birisi dikiş makinası ile yapılan diğeri ise örgüyle yapılan bir iş. Evinde ev tipi, sanayi tipi fark etmeksizin dikiş makinası olan veya olmayan herkese iş imkanı sağlıyoruz. Herkesin yapabileceği bir iş. Evinde makinası olmayan arkadaşlarımızda Dikimevi’nde ya da İzmit Belediyesi Kuruçeşme Yaşam Merkezimizde bulunan Dikiş Atölyesi’nde ürünlerin dikimini yapabilirler. Dikimevinde öncelikle işleri öğretiyoruz ve evlerinde devam ediyorlar. Güzel, karlı ve sürdürülebilir devamlı bir iş imkanı sunuyoruz.

“TÜM KADINLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Bunun yanında bir de örgü işimiz var. Marka patentimizi aldık. Türkiye’de de ilk yapanlar arasındayız. Solmayan çiçekler yapıyoruz.  Sevgililer günü içinde şuan da hazırlıklarımız sürüyor. Bu çiçeklerimizi de el işi çantalarına koyup evlerinde rahatlıkla örebilirler, çok kolay motifler. Biz montajını yapıp sosyal medyada satıyoruz. Yapmak isteyen çalışmak isteyen ekonomiye katkıda bulunmak isteyen tüm kadınlarımızı davet ediyoruz.

“EVİME KATKIDA BULUNUYORUM”

İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi Dikimevi üreticisi Selma Teki, ‘’Çınar Dikimevinde Elişi gurubundayım, örgü yapıyorum. İki yıldır beraberiz arkadaşlarla. Yaptığım işlerle evime katkıda bulunuyorum, severek yapıyorum. Burada çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hep birlikte beraberce çalışıyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Sayın Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ayrıca çok çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

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