Kadınlara cuma namazı daveti

Bursa 1. Murat Camii ve Uludağ Üniversitesi Camii’nin ardından Nilüfer Ticaret Merkezi Camii de, Cuma namazı için kapılarını kadınlara açtı. Cami içinde düzenleme yapan Cami Yaptırma Yaşatma ve Derneği yönetimi, aynı anda 100 kişinin namaz kılabileceği bir bölümü kadın cemaat için ayırdı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Sağol, kadınların Cuma namazı kılabilmelerine imkân tanımak için böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi. Bu amaçla 100 kişinin namaz kılabileceği bir bölümü kadınlara ayırdıklarını belirten Sağol, Cuma namazı kılmak isteyen kadınları camiye beklediklerini dile getirdi.

Kadınların Cuma namazından muaf olduğunu, ancak kılmalarında da bir sakınca olmadığını vurgulayan Dernek Başkanı Halil Sağol, “Dinimize göre erkeklere farz olan Cuma namazının kadınlara farz olmadığını biliyoruz. Ancak kılmalarında da bir engel yok. Hatta hutbe ve vaizlerden yararlanmaları için cuma namazına gitmeleri tavsiye olunmuş. Dinimiz, cuma namazının farz olmamasını, kadınlar için bir mahrumiyet değil, muafiyet olarak görmüştür. Cami derneği yönetimi olarak kadınlarımızın da Cuma namazının faziletlerinden faydalanmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, cami girişine astığı tabelayla Cuma namazı için cami içinde kadınlara bölüm ayrıldığını duyururken, uygulamanın 1 Temmuz’da başladığı bildirildi.