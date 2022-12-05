Kadınlar sağlıklı gıdaları öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıları iş birliğiyle düzenlenen “Gıdanı Tanı, Seçimini Yap” seminerlerinin 7’ncisi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Kırsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları iş birliğiyle 7’ncisi düzenlenen “Gıdanı Tanı, Seçimini Yap” semineri Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

HEDEF: İHTİYACA VE İSTEĞE EN UYGUN GIDANIN SEÇİLMESİ

Ziraat Mühendisi Nail Sözer’in anlatıcı olarak katıldığı seminerde; katılımcıların ihtiyaçlarına ve isteklerine en uygun gıda çeşidini seçmeleri ve seçtikleri ürünlerin doğru kullanımına yardımcı olacak yasal, teknik ve pratik bilgiler verildi.

Kadın Lokalleri üyelerine yönelik düzenlenen seminerde üyelere temel etiket bilgileri başlığı altında tavsiye edilen tüketim ve son kullanım tarihi, gıdanın adı, net miktar, beslenme bildirimi tablosu okunması ve yorumlanması anlatıldı.

Kent genelinde 21 Kadın Lokalinde “Gıdanı Tanı, Seçimini Yap” seminerlerinin düzenleneceğini belirten Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt, “Kadın üyelerimize yönelik gıdaları tanıtıcı, etiketlerde yazan bilgileri doğru şekilde anlayabilmeleri için öğretici seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerle kadınlarımızın bütçelerine ve beslenme ihtiyaçlarına en uygun gıda türlerini seçmelerini amaçlıyoruz” dedi.

KADIN ÜYELER BİLİNÇLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği seminerlere katılarak bilinçli gıda tüketimi konusunda bilgilendiklerini belirten Başkentli kadınlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Işıl Paça: “Bu eğitimlerden çok memnun kaldım. Markete gidip bir ürün aldığımda eskiden sadece son kullanma tarihine bakardım. Bu seminerden sonra daha dikkatli alışveriş yapacağız.”

- Burcu Aydoğan: “Benim küçük bir çocuğum var. Bilinçsizce alışveriş yapıyordum. Bu seminerden sonra etiketlerde yazanlara dikkat edeceğim. Bu seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.”

- Dilek Işıktan: “Seminer sayesinde gıdalar konusunda çok bilinçlendim. Artık etiketleri daha dikkatli okuyacağım.”