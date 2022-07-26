Kadınlar sabah çilek tarlasında, akşam tiyatro provasında

Mersinden Kadın Kooperatifi’nin girişimleriyle Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden işlevsel hale getirilen ve 30 Haziran 2021’de açılışı yapılan Silifke Gazi Çiftliği, 1 yıl gibi kısa bir sürede yüzlerce kadının ve çocuğun eğitim alanı oldu.

MERSİN (İGFA) - Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlayacak; kooperatifçilik, gıda, satış ve pazarlama, dokuma kursu gibi birbirinden farklı alanlarda eğitimin verildiği Gazi Çiftliği’nde tiyatro eğitimi de veriliyor. Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur’un önderliğinde başlatılan tiyatro kursunu; Silifke’de sınıf öğretmenliği yapan Murat Değirmenci verirken, yolu Silifke’ye düşen oyuncu Özgün Aydın da, yaratıcı drama eğitimi ile hem kadınlara hem de Gazi Çiftliği’ne katkı sundu.

Silifkeli kadınların bir kısmı sabah çilek tarlasında çalışırken, akşam tiyatro provasına geliyor. Çoğunluğu tarımsal üretim yapan ev kadınları, Gazi Çiftliği ile sanata ve tiyatroya olan ilgilerini keşfediyorlar. Çocukları ile birlikte gelen kadınlar, Çiftlik’te istedikleri alanda eğitim alabiliyor. Çocuklar için de eğitim alanlarının olduğu Gazi Çiftliği’nde verilen eğitimlerle, tüm kadınlara cesaret verecek ve örnek olacak çalışmalara imza atılıyor.

Tiyatro kursunun açılacağını duyan yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği kursta, şimdilik 25 kişi eğitim alıyor. Turgut Özakman’ın ‘Ah Şu Gençler’ oyununun provalarını sürdüren kadınlar, oyunu Ekim ayında sahnelemeyi planlanıyor. Farklı alanlarda eğitimlerin verildiği Gazi Çiftliği; kadınların kendilerini, hayal dünyalarını ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlıyor.

Oyuncu Özgün Aydın, Silifke Gazi Çiftliği’nin açılışına denk geldiğini ve böyle bir yere katkı vermek istediğini dile getirdi. Aydın, “Gönüllü olarak buradaki insanlarla tanıştım. Hatice hocayla tanıştım. Gerçekten onlar burayı gün be gün bambaşka bir hale getirmişler. Çok güzel bir hal almış. Biz sadece 3-4 gün yaratıcı drama dersi verdik. Daha sonrasında Murat Hoca buradakilerle birlikte, Turgut Özakman'ın ‘Ah Şu Gençler’ oyununu koymaya karar vermiş. Biz provalarını, videolarını birlikte paylaşıyoruz. Ben İstanbul’da da bu işin bir neferi olarak insanlara bunu tanıtıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Buraya bir katkımız olabilirse, vermeye çalışıyoruz. Murat Hoca da bu işi daha ete kemiğe büründürmüş, güzelce bir hal almış. Oyun Ekim gibi sanırım, ama takvim tam belli olduğunda çıkacak. Herkese, bütün köylülere örnek olacak güzel bir hal almış. Başkana, başkanın eşi Meral Hanım'a da verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Provaları ilgiyle izlediğini ve videoları paylaştığını sözlerine ekleyen Aydın, “Provaları seyrettim. Daha önce de zaten hocanın çalıştırdığı öğrencilerimizle çalışma fırsatım oldu. Provaların gayet profesyonelce, gayet güzel bir halde gittiğini görüyorum. Şaşırarak seyrediyorum. Bizim normalde İstanbul’da nice yerlerde, yeni öğrencilerle yapamadığımız şeyin aşama kat etmiş halini görmek insana müthiş mutluluk veriyor. İnsanların sabah çilekte çalışırken kendi repliklerini ezberlemeleri, sonra gelip de burada aynı şekilde işlerini yapmaları o kadar değerli, o kadar güzel ki. Beraber üretmek çok değerli gerçekten. Geldikçe insan daha mutlu oluyor. Üretmenin, katkıda bulunmanın artarak devam ettiğini görmek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Silifke’de sınıf öğretmenliği yapan Murat Değirmenci, aynı zamanda Gazi Çiftliği’nde kadınlara tiyatro eğitimi veriyor. Müzikle ve tiyatroyla üniversiteden beri ilgilendiğini ifade eden Değirmenci, Gazi Çiftliği’nde tiyatro eğitimi verme sürecini anlattı. Değirmenci, “Burası viraneydi, berbat bir haldeydi. Cumhuriyet ve Atatürk'ün yaptığı bir yere yakışmıyordu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in buraya el attığını duydum. Daha sonra da eşi Meral Seçer'in de farklı faaliyetlerle burayı canlandırdıklarını duydum. Sonra geldim, kendi gözlerimle gördüm. Ben Büyükşehir'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalara nasıl destek olabilirim diye düşündüm. Tiyatroyla başladık. Başka kurslar da düşündük, ama tiyatroyla başladık ve hayata geçirdik. Çok güzel bir oyunu bitirdik. Turgut Özakman’ın ‘Ah Şu Gençler’ oyununu sergileyeceğiz, hazırız” dedi.

Önemli bir oyunla başladıklarını ifade eden Değirmenci, “Tiyatroyla ilgilenenler bilir. Her amatör grubun çıkarmaya cesaret edemeyeceği bir oyundur bizim çıkardığımız oyun. Bu oyunu da burada çıkarmamın sebebi şu; Büyükşehir Belediyesi nasıl Cumhuriyet’in değerlerinden olan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir binayı böyle kurtarıp da bir kültür mirası haline getirdiyse, biz de yapılan bu çalışmaya yönelik; kopan, dağılan, parçalanan ailelerin sorunları, parçalanan gençlerin sorunları, parçalanan eğitim sisteminin sorunlarını dile getiren bir oyunu çıkarmaya karar verdik. Hem eleştirel bazda, hem de komedi tarzda güzel bir oyundur. 15-20 Ekim tarihleri arasında sergilemeyi düşünüyoruz” diye belirtti.

Değirmenci, çalışmaları destekleyen Başkan Seçer ve Meral Seçer’e, Gazi Çiftliği’ne sahip çıkan ve ilgi gösteren yöre halkına da teşekkür etti. Bölge halkının, Çiftlik’te yapılan çalışmalara yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyen Değirmenci, “Köylü burayı benimsemiş, kendi yeri gibi. Yani bir devlet kurumu olarak değil de; zannedersiniz bir köy odası, çalışma odası gibi köyle bütünleşmiş. İlgi çok fazla. Tiyatroya 50, 60 kişilik talep oldu ama biz içlerinden 25 kişi ile birlikte çalışıyoruz. İlgi yoğun. Sadece bizim çalışmamız değil. Burada çocukların etüt çalışmaları var. Bilgisayar odaları var, küçük çocuklar için bakım merkezleri var. Sera çalışmaları var. Yani çok alanlı bir çalışma merkezi burası. İlgi de çok yoğun, köylü de çok memnun” ifadelerini kullandı.

Gazi Çiftliği’nde tiyatro eğitimi alanlardan biri de Hayriye Çiftçi. Amigurumi, makrome ve iğne oyası alanlarında gönüllü eğitmenlik yaptığını belirten Çiftçi, Gazi Çiftliği’ne gelen Özgün Aydın’dan tiyatro adına çok şey öğrendiklerini belirterek, “Hocam çok güzel eğitim verdi. Çok güzel şeyler öğrendik. Oyunlarımız çok güzel ve ben kendimi çok aştığımı hissediyorum. Oyunlarda çok mutluyum, işimde mutluyum. Ben buraya gelmediğim gün sanki huzur bulamıyorum. Burada çok huzurluyum. Oyunumu oynadığım gün evde damadıma ve kızıma; ‘Gelin size oyunumu oynayacağım’ diyorum. Burada Murat hocadan tiyatro eğitimi aldık. Günümüz güzel geçiyor. Burada benim en büyük motivasyon kaynağımdan biri de, Atamızın mirasına saygı” dedi.

Hatice Sarıçalık da Silifke’nin kırsal mahallesinde oturan ve tiyatro eğitimi alan kadınlardan biri. Gazi Çiftliği okulken çocuklarının eğitim aldığını söyleyen Sarıçalık, sonrasında bakımsız bırakılan çiftliğin önünden ağlayarak geçtiği günleri anlattı. Yenilenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Sarıçalık, şimdi Atatürk’ün mirası Gazi Çiftliği’nde hem dokuma üzerine eğitim veriyor, hem de tiyatro eğitimi alıyor. Sarıçalık, “Ben burada çulhalık dokuyorum. Dokuma yapıyor ve onu öğretiyorum arkadaşlara. Tiyatro oyununda da ben 15 yaşında kız rolündeyim. Murat hocama çok teşekkür ediyorum. Eğitimi de aldık. Yağmur demedik yaş demedik, tiyatro olacak diye buraya geldik” diye konuştu.

Selanik göçmeni olduğunu söyleyen Gülay Koç, eskiden okul olan Gazi Çiftliği’nde eğitim gördüğünü söyledi. Çiftliğin sonradan bakımsız hale gelmesinin kendilerini son derece üzdüğünü ifade eden Koç, Başkan Seçer öncülüğünde yenilenmesi ile çok güzel bir noktaya geldiğini ifade ederek, “Biz de gelip gitmeye başladık. Hatice Hanım tiyatro grubu kurmak istediğini ilettiğinde gönüllü olarak tüm köyümüz, hepimiz katıldık. Hepsine teşekkür ederim. Murat Hocam'a da ayrıca teşekkür ederim. Hem oyun oynadık, hem eğlendik, hem de bir şeyler öğrendik. Hayatın getirdiği şeylerden biraz ders çıkarmaya çalıştık. Günlük çalıştığımız yerlerde de, aynı rollerimize çalıştık. Kış dönemine girerken yapacak olduğumuz tiyatromuza da hazırız. Biz böyle çok mutluyuz. Yani bize bu imkanı sağlayan herkese, misafir olarak gelen Özgün Bey'e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.